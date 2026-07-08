Entrou na reta final a exposição fotográfica “Run and Pic”, da arquiteta Daniela Cintra, em cartaz no Shopping Iguatemi Campinas. Até o dia 12 de julho, a mostra promove uma importante ação beneficente: todos os quadros físicos expostos estão com 50% de desconto e 100% do valor arrecadado será revertido para o IVCL (Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima), um projeto que transforma vidas por meio do esporte.

Para quem preferir comprar pelo site e escolher sob medida, há 20% de desconto e 20% da renda revertida à instituição. O projeto conta com o apoio da Mestres Molduras. Mais informações no Instagram: @danicintra.arq