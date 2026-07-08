A jornalista Leilane Neubarth se despediu do jornalismo diário nessa terça-feira (7), durante apresentação ao vivo do Conexão GloboNews. Em um pronunciamento emocionado, ela afirmou que a decisão foi pessoal e destacou que continuará ligada à profissão.

No encerramento do telejornal, Leilane relembrou a trajetória de 47 anos na imprensa, marcada por coberturas de fatos históricos e histórias que, segundo ela, deram sentido ao seu trabalho. A jornalista ressaltou que não está deixando o jornalismo, mas apenas a rotina diária na televisão.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, Leilane pretende buscar novos projetos e dedicar mais tempo à vida pessoal. Em nota, a TV Globo informou que a jornalista procurou a emissora há algumas semanas para negociar sua saída.