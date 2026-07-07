Uma bebê de um ano foi encontrada viva ao lado do corpo da mãe dentro de uma casa em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais, na madrugada de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, a criança ainda mamava no peito da vítima quando os policiais chegaram ao imóvel. O marido da mulher, de 44 anos, foi preso horas depois, suspeito de feminicídio.

De acordo com a PM, Karen Aparecida Ferreira Rosa foi morta por estrangulamento. Além da bebê, um menino de dois anos dormia noutro quarto da casa. As duas crianças ficaram sob os cuidados de familiares.

Conforme o auto de prisão em flagrante, João Vitor Silva Coleta da Matta, de 41 anos, confessou o crime inicialmente, mas ficou em silêncio durante o depoimento oficial. A Defensoria Pública informou que não comenta casos criminais específicos.