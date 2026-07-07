Hóspedes usam corda de lençóis para escapar de hotel em chamas
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Um incêndio atingiu nesta segunda-feira (6) um hotel em Londrina, cidade localizada a 386 km de Curitiba (PR). Um homem foi resgatado em estado grave, com queimaduras de terceiro grau, e outras dez pessoas foram atendidas após inalarem fumaça, segundo o Corpo de Bombeiros.
Com o prédio tomado pela fumaça, alguns hóspedes tentaram escapar usando uma corda improvisada com lençóis. As chamas destruíram completamente um dos quartos.
Fogo começou durante a madrugada desta segunda-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h30 em um quarto no segundo andar do prédio, na avenida Santos Dumont.
Homem foi resgatado em estado grave. A vítima apresentava queimaduras de terceiro grau, lesões nas vias aéreas e foi socorrida por equipes de emergência. Outras dez pessoas foram atendidas por inalação de fumaça. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região.
Durante a operação, os bombeiros militares realizaram o resgate de uma vítima adulta, do sexo masculino, encontrada no interior do imóvel. Ela apresentava queimaduras de terceiro grau, comprometimento das vias aéreas e quadro de intensa agitação, sendo atendida em estado grave pelas equipes de emergência. Comunicado do Corpo de Bombeiros
Chamas ficaram concentradas em um quarto do hotel. O incêndio atingiu aparelhos de ar-condicionado, instalações elétricas e móveis, além de causar danos ao corredor do segundo andar.
Bombeiros impediram que o fogo se alastrasse para outras áreas. Após controlar as chamas, as equipes realizaram os procedimentos de segurança e ventilação da edificação.
Ocorrência mobilizou 11 bombeiros e cinco viaturas. A operação contou com equipes do 3º Batalhão de Bombeiro Militar e apoio da Polícia Militar do Paraná.
Causa do incêndio será investigada. As circunstâncias do fogo serão apuradas pelos órgãos responsáveis. Ao UOL, a Polícia Civil disse que ainda não foi notificada.