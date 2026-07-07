Um incêndio atingiu nesta segunda-feira (6) um hotel em Londrina, cidade localizada a 386 km de Curitiba (PR). Um homem foi resgatado em estado grave, com queimaduras de terceiro grau, e outras dez pessoas foram atendidas após inalarem fumaça, segundo o Corpo de Bombeiros.

Com o prédio tomado pela fumaça, alguns hóspedes tentaram escapar usando uma corda improvisada com lençóis. As chamas destruíram completamente um dos quartos.

Fogo começou durante a madrugada desta segunda-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 5h30 em um quarto no segundo andar do prédio, na avenida Santos Dumont.