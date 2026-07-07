Uma criança encontrou o corpo de um homem em avançado estado de decomposição enquanto andava até a padaria, na manhã desse domingo (5), em Curitiba (PR). A vítima foi identificada como o motorista Pablo Henrique Santana, de 38 anos.
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O corpo estava no Rio Barigui, próximo a uma passarela de pedestres na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Após o achado, a Polícia Militar isolou a área e equipes do Corpo de Bombeiros retiraram o cadáver.
O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura a causa da morte e as circunstâncias do crime. A Polícia Civil aguarda os laudos da Polícia Científica.
Moradores da região relataram que o trecho onde o corpo foi encontrado é conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas e desovas de vítimas. Uma testemunha afirmou que a ponte próxima ao local é utilizada por traficantes.
Com informações da Banda B.