O homem sacou a arma durante uma discussão envolvendo dois homens e uma mulher dentro de um restaurante. A confusão aconteceu dentro de um Outback no Shopping Center Lar Norte, na região norte da capital, na noite de ontem.

Um homem sacou uma arma dentro de um shopping center na zona norte de São Paulo durante o jogo do Brasil.

Em meio a discussão, os homens se xingavam e se empurravam, o que levou um dos envolvidos a sacar uma arma. O pânico, com gritos e correria, foi registrado por testemunhas no restaurante, que filmaram a ação. Em um vídeo compartilhado no Instagram é possível ver inclusive crianças no ambiente.

O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria. A arma foi apreendida e a ocorrência é apurada no 13º DP, Casa Verde. Os envolvidos na confusão foram liberados.

"O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria no 13° DP (Casa Verde). Na ocasião, dois homens e uma mulher se envolveram em uma confusão generalizada em um estabelecimento comercial, na zona norte da capital. Um dos homens usou sua arma para ameaças durante a discussão e o objeto foi apreendido. Os envolvidos foram cientificados sobre o prazo para a representação criminal", disse a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota.