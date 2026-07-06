Homem saca arma em shopping durante Brasil X Noruega ; VÍDEO
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Um homem sacou uma arma dentro de um shopping center na zona norte de São Paulo durante o jogo do Brasil.
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O homem sacou a arma durante uma discussão envolvendo dois homens e uma mulher dentro de um restaurante. A confusão aconteceu dentro de um Outback no Shopping Center Lar Norte, na região norte da capital, na noite de ontem.
Em meio a discussão, os homens se xingavam e se empurravam, o que levou um dos envolvidos a sacar uma arma. O pânico, com gritos e correria, foi registrado por testemunhas no restaurante, que filmaram a ação. Em um vídeo compartilhado no Instagram é possível ver inclusive crianças no ambiente.
O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria. A arma foi apreendida e a ocorrência é apurada no 13º DP, Casa Verde. Os envolvidos na confusão foram liberados.
"O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria no 13° DP (Casa Verde). Na ocasião, dois homens e uma mulher se envolveram em uma confusão generalizada em um estabelecimento comercial, na zona norte da capital. Um dos homens usou sua arma para ameaças durante a discussão e o objeto foi apreendido. Os envolvidos foram cientificados sobre o prazo para a representação criminal", disse a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota.
O UOL entrou em contato com o Shopping Center Lar Norte e com o Outback. Havendo manifestação, este texto será atualizado.