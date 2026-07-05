Raúl Jiménez, atacante do México, diz que sua seleção tem condições de jogar de igual para igual contra a Inglaterra amanhã, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 21h (de Brasília).

Jiménez atendeu a imprensa mexicana após o treino da seleção. O atacante foi perguntado sobre como o México está se preparando para enfrentar a Inglaterra, uma seleção mais forte tecnicamente.

"Simplesmente mostrando a eles que não somos inferiores, que podemos competir em igualdade de condições, que podemos jogar bem. Temos o apoio de todos os torcedores aqui no México, no Azteca,que fizeram isso ser sentido nestes jogos que disputamos aqui. Vamos entrar em campo e jogar como temos jogado nestas partidas", disse Raúl Jiménez, atacante do México.