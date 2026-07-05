Carlo Ancelotti concedeu na tarde de sábado (4), véspera do confronto do Brasil com a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, uma entrevista na qual foi constantemente questionado sobre o substituto do lesionado Lucas Paquetá. Citou diversas vezes Martinelli e Danilo Santos como alternativas, mas, independentemente da escolha, cobrou que o time continue crescendo.

"Acho que melhoramos na qualidade com a bola, especialmente comparando com o primeiro jogo. Agora, está mais acertados com a bola, com menos erros de passe e um pouco mais de acerto na frente", afirmou o técnico da seleção. "Foi nota 5 contra Marrocos, 6,5 contra o Haiti, 7 contra a Escócia e, porque ficamos felizes, 7,5 contra o Japão."

Essa sequência teve, pela ordem, um empate por 1 a 1 na estreia, duas tranquilas vitórias por 3 a 0 e, já no mata-mata, um suado triunfo por 2 a 1, definido com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. Agora, para manter a curva em ascensão, Ancelotti terá de fazer ao menos uma alteração na escalação.