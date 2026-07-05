Bruno Guimarães espera levar a melhor contra Martin Odegaard. "O jogo é coletivo, mas, obviamente, esses duelos individuais são importantes", disse o volante brasileiro sobre o embate direto com o meio-campista norueguês. "Eu querer ser melhor que ele, ele querer ser melhor que eu, isso faz parte do futebol."

Os dois estão acostumados a se enfrentar na Premier League, onde Guimarães atua pelo Newclastle e Odegaard pelo Arsenal, mas agora o confronto será no maior palco do futebol, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, onde Brasil e Noruega vão jogar pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Os dois meio-campistas desempenham funções semelhantes em suas equipes. Ambos são volantes que não se limitam à marcação, costumam dar ritmo ao meio de campo e, com certa frequência, conseguem se apresentar no ataque, em condições de finalizar ou mesmo servir um companheiro.