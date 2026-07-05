Quanto custa assistir a um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo? A resposta é: entre R$ 4.000 e R$ 14 mil. A reportagem acompanhou nos últimos meses grupos de WhatsApp onde cambistas e torcedores se comunicam e, com a ajuda da inteligência artificial, analisou milhares de ofertas de compra e venda de ingressos para os cinco jogos da seleção até agora. Os preços oscilaram entre US$ 800 (cerca de R$ 4,2 mil), para Brasil x Haiti, e US$ 2.700 (cerca de R$ 14 mil), para Brasil x Noruega.

O cálculo levou em conta 1.428 ofertas de ingressos das quatro categorias disponibilizadas pela Fifa (da 1, mais perto do campo, à 4, mais distante), e não inclui entradas do tipo hospitality (camarotes), ainda mais caras.

O gráfico desta reportagem mostra a evolução dos preços pedidos pelos cambistas, de 40 dias antes (D-40) até o dia do jogo (D). Uma análise das linhas mostra que paga menos caro quem compra o ingresso com boa antecedência, quando a procura ainda é menor, ou muito em cima da hora, quando os cambistas tentam não "morrer" com ingressos na mão.