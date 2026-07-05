Os jogadores da seleção da Inglaterra chegaram ao hotel em que ficarão hospedados na Cidade do México sob vaias e gritos de "México, México". Um forte esquema de segurança foi montado no entorno para conter os torcedores.

A imprensa britânica registrou que o esquema incluiu bloqueios em ruas vizinhas ao hotel e a criação de um perímetro com grades para evitar a aproximação de torcedores.

Essas medidas parecem buscar evitar a desordem generalizada nas imediações do hotel em que estava hospedada a seleção do Equador, que enfrentou o México na fase de 32, e acabou eliminada.