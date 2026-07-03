05 de julho de 2026
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Aula de Haddad na Unicamp tem tumulto com membros do MBL; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
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Durante a confusão, houve troca de socos entre os grupos. Não há registro de feridos.
Durante a confusão, houve troca de socos entre os grupos. Não há registro de feridos.

A aula magna do pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), foi interrompida por uma confusão na noite de quinta-feira (2), na Unicamp, em Campinas. O tumulto envolveu participantes do evento e integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

Segundo a organização, os manifestantes interromperam as falas e foram retirados do Teatro de Arena por seguranças. Durante a confusão, houve troca de socos entre os grupos. Não há registro de feridos.

Após a retirada dos envolvidos, Haddad retomou o discurso e concluiu a participação no evento. A Polícia Militar informou que foi acionada, mas não precisou intervir porque a situação foi controlada pelos organizadores.

O MBL afirmou protestou contra suposta campanha eleitoral antecipada e alegou que seus integrantes foram agredidos. Já a Unicamp condenou os atos de violência, informou que apura o caso e afirmou que adotará as medidas cabíveis.

Com informações do g1.

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