A aula magna do pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), foi interrompida por uma confusão na noite de quinta-feira (2), na Unicamp, em Campinas. O tumulto envolveu participantes do evento e integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

Segundo a organização, os manifestantes interromperam as falas e foram retirados do Teatro de Arena por seguranças. Durante a confusão, houve troca de socos entre os grupos. Não há registro de feridos.

Após a retirada dos envolvidos, Haddad retomou o discurso e concluiu a participação no evento. A Polícia Militar informou que foi acionada, mas não precisou intervir porque a situação foi controlada pelos organizadores.