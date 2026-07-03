Gabriel Martinelli percorreu um caminho pouco convencional até se tornar um dos nomes da Seleção Brasileira. Revelado pelo Ituano após passagem pelas categorias de base do Corinthians, o atacante chegou ao Arsenal em 2019 cercado por expectativas, mas ainda desconhecido para boa parte do futebol europeu. Hoje, é uma das referências ofensivas do clube inglês e presença frequente nas convocações do Brasil.
Nascido em Guarulhos, na Grande São Paulo, Martinelli iniciou sua trajetória no futsal do Corinthians ainda criança. Aos 13 anos, acompanhou a mudança da família para Itu e passou a defender o Ituano, clube onde completou sua formação e estreou profissionalmente antes mesmo de atingir a maioridade.
O desempenho no Campeonato Paulista de 2019 chamou a atenção de observadores internacionais. Com apenas 18 anos, o atacante foi contratado pelo Arsenal em uma negociação considerada de risco pelo próprio mercado europeu, já que ele ainda não havia disputado competições nacionais de destaque no Brasil.
A adaptação ao futebol inglês foi rápida. Atuando principalmente pelos lados do campo, Martinelli ganhou espaço pela velocidade, intensidade sem a bola e capacidade de finalização. Com o passar das temporadas, tornou-se titular e participou das campanhas que recolocaram o Arsenal entre os protagonistas do futebol inglês.
O crescimento no clube abriu caminho para a Seleção Brasileira. Depois de conquistar a medalha de ouro olímpica em Tóquio, o atacante estreou pela equipe principal e participou da Copa do Mundo de 2022. Desde então, passou a integrar regularmente os planos da comissão técnica brasileira.
Na atual Copa do Mundo, Martinelli voltou a ganhar destaque ao marcar o gol da vitória do Brasil sobre o Japão nos acréscimos do segundo tempo. O lance garantiu a classificação da seleção e entrou para a história do torneio como o gol decisivo mais tardio de uma partida eliminatória dentro do tempo regulamentar desde o início dos registros modernos da competição.
Mesmo consolidado na Europa, Martinelli mantém ligação com suas origens. Em entrevistas recentes, voltou a mencionar o Corinthians como clube de coração e afirmou que tem o desejo de atuar pela equipe paulista no futuro.
Aos 25 anos, o atacante chega ao auge da carreira combinando experiência internacional, protagonismo em um dos principais clubes da Inglaterra e espaço crescente na Seleção Brasileira, fatores que o colocam entre os nomes observados de perto nesta Copa do Mundo.