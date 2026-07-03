03 de julho de 2026
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DA RESERVA AO GOL

Martinelli: da base do Corinthians ao protagonismo no Arsenal

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Fifa
Martinelli voltou a ganhar destaque ao marcar o gol da vitória do Brasil sobre o Japão nos acréscimos do segundo tempo
Martinelli voltou a ganhar destaque ao marcar o gol da vitória do Brasil sobre o Japão nos acréscimos do segundo tempo

Gabriel Martinelli percorreu um caminho pouco convencional até se tornar um dos nomes da Seleção Brasileira. Revelado pelo Ituano após passagem pelas categorias de base do Corinthians, o atacante chegou ao Arsenal em 2019 cercado por expectativas, mas ainda desconhecido para boa parte do futebol europeu. Hoje, é uma das referências ofensivas do clube inglês e presença frequente nas convocações do Brasil.

Nascido em Guarulhos, na Grande São Paulo, Martinelli iniciou sua trajetória no futsal do Corinthians ainda criança. Aos 13 anos, acompanhou a mudança da família para Itu e passou a defender o Ituano, clube onde completou sua formação e estreou profissionalmente antes mesmo de atingir a maioridade.

O desempenho no Campeonato Paulista de 2019 chamou a atenção de observadores internacionais. Com apenas 18 anos, o atacante foi contratado pelo Arsenal em uma negociação considerada de risco pelo próprio mercado europeu, já que ele ainda não havia disputado competições nacionais de destaque no Brasil.

A adaptação ao futebol inglês foi rápida. Atuando principalmente pelos lados do campo, Martinelli ganhou espaço pela velocidade, intensidade sem a bola e capacidade de finalização. Com o passar das temporadas, tornou-se titular e participou das campanhas que recolocaram o Arsenal entre os protagonistas do futebol inglês.

O crescimento no clube abriu caminho para a Seleção Brasileira. Depois de conquistar a medalha de ouro olímpica em Tóquio, o atacante estreou pela equipe principal e participou da Copa do Mundo de 2022. Desde então, passou a integrar regularmente os planos da comissão técnica brasileira.

Na atual Copa do Mundo, Martinelli voltou a ganhar destaque ao marcar o gol da vitória do Brasil sobre o Japão nos acréscimos do segundo tempo. O lance garantiu a classificação da seleção e entrou para a história do torneio como o gol decisivo mais tardio de uma partida eliminatória dentro do tempo regulamentar desde o início dos registros modernos da competição.

Mesmo consolidado na Europa, Martinelli mantém ligação com suas origens. Em entrevistas recentes, voltou a mencionar o Corinthians como clube de coração e afirmou que tem o desejo de atuar pela equipe paulista no futuro.

Aos 25 anos, o atacante chega ao auge da carreira combinando experiência internacional, protagonismo em um dos principais clubes da Inglaterra e espaço crescente na Seleção Brasileira, fatores que o colocam entre os nomes observados de perto nesta Copa do Mundo.

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