Gabriel Martinelli percorreu um caminho pouco convencional até se tornar um dos nomes da Seleção Brasileira. Revelado pelo Ituano após passagem pelas categorias de base do Corinthians, o atacante chegou ao Arsenal em 2019 cercado por expectativas, mas ainda desconhecido para boa parte do futebol europeu. Hoje, é uma das referências ofensivas do clube inglês e presença frequente nas convocações do Brasil.

Nascido em Guarulhos, na Grande São Paulo, Martinelli iniciou sua trajetória no futsal do Corinthians ainda criança. Aos 13 anos, acompanhou a mudança da família para Itu e passou a defender o Ituano, clube onde completou sua formação e estreou profissionalmente antes mesmo de atingir a maioridade.

O desempenho no Campeonato Paulista de 2019 chamou a atenção de observadores internacionais. Com apenas 18 anos, o atacante foi contratado pelo Arsenal em uma negociação considerada de risco pelo próprio mercado europeu, já que ele ainda não havia disputado competições nacionais de destaque no Brasil.