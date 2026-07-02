03 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Adolescente espancado: Pai fala em tentativa de homicídio; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/CCTV
As imagens devem auxiliar na identificação de todos os envolvidos.
As imagens devem auxiliar na identificação de todos os envolvidos.

Um adolescente de 17 anos foi espancado por um grupo na cidade de Califórnia, no norte do Paraná, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

As agressões foram cometidas no último dia 29 e registradas por câmeras de segurança. As imagens devem auxiliar na identificação de todos os envolvidos.

Segundo o pai da vítima, três pessoas participaram diretamente do ataque, enquanto um quarto homem incentivava. Ele afirma que a motivação tem a ver com desentendimento envolvendo uma jovem.

Ainda conforme o relato, o adolescente também foi ameaçado com arma branca durante a ação. O pai registrou boletim de ocorrência e classificou o caso como tentativa de homicídio.

A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura a motivação do ataque e busca identificar todos os suspeitos.

Com informações da Banda B.

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