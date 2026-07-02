Um adolescente de 17 anos foi espancado por um grupo na cidade de Califórnia, no norte do Paraná, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

As agressões foram cometidas no último dia 29 e registradas por câmeras de segurança. As imagens devem auxiliar na identificação de todos os envolvidos.

Segundo o pai da vítima, três pessoas participaram diretamente do ataque, enquanto um quarto homem incentivava. Ele afirma que a motivação tem a ver com desentendimento envolvendo uma jovem.