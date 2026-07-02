Um adolescente de 17 anos foi espancado por um grupo na cidade de Califórnia, no norte do Paraná, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.
As agressões foram cometidas no último dia 29 e registradas por câmeras de segurança. As imagens devem auxiliar na identificação de todos os envolvidos.
Segundo o pai da vítima, três pessoas participaram diretamente do ataque, enquanto um quarto homem incentivava. Ele afirma que a motivação tem a ver com desentendimento envolvendo uma jovem.
Ainda conforme o relato, o adolescente também foi ameaçado com arma branca durante a ação. O pai registrou boletim de ocorrência e classificou o caso como tentativa de homicídio.
A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura a motivação do ataque e busca identificar todos os suspeitos.
Com informações da Banda B.