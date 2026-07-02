O ferimento encontrado no corpo de uma mulher de 30 anos passou a ser o principal foco da investigação da Polícia Civil depois que seu corpo foi localizado em uma área de mata em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Jéssica Wassen estava desaparecida desde segunda-feira (29) e foi encontrada na tarde dessa quarta (1º) por um morador da região, que acionou a polícia.

Segundo o delegado responsável pelo caso, a causa da morte ainda depende dos exames periciais. "Esse ferimento nos chamou a atenção", de modo que a polícia apura a hipótese de homicídio.