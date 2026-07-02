O ferimento encontrado no corpo de uma mulher de 30 anos passou a ser o principal foco da investigação da Polícia Civil depois que seu corpo foi localizado em uma área de mata em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).
Jéssica Wassen estava desaparecida desde segunda-feira (29) e foi encontrada na tarde dessa quarta (1º) por um morador da região, que acionou a polícia.
Segundo o delegado responsável pelo caso, a causa da morte ainda depende dos exames periciais. "Esse ferimento nos chamou a atenção", de modo que a polícia apura a hipótese de homicídio.
Familiares registraram o desaparecimento da vítima horas antes da localização do corpo. Jéssica havia encerrado recentemente um relacionamento conturbado, informação que integra as investigações, sem confirmação de ligação com a morte.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba para exames.
Com informações da Banda B.