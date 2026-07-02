Um homem de 51 anos foi encontrado morto e amarrado dentro da própria casa após um incêndio atingir o imóvel em Santo André, no ABC Paulista. As circunstâncias levaram a Polícia Civil a investigar o caso como homicídio, além do crime de incêndio.

O corpo foi localizado durante a perícia no imóvel, parcialmente destruído pelo fogo. Vizinhos relataram ter visto uma mulher deixando a casa no momento em que as chamas começaram.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que faz diligências para esclarecer a autoria e a motivação do crime.