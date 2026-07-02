A principal suspeita de matar um casal de idosos em Belo Horizonte (MG) descartou roupas manchadas de sangue em uma caçamba de entulho após o crime. As peças foram localizadas pela Polícia Civil de Minas Gerais durante as investigações.
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Entre os materiais encontrados está uma blusa branca com vestígios de sangue, além de outros objetos que, segundo a polícia, pertenciam às vítimas. Imagens divulgadas pela corporação mostram a mulher, de 30 anos, caminhando pelo bairro com sacolas, descartando itens na caçamba e, em seguida, entrando em um carro que a aguardava no local.
A suspeita e o motorista são procurados.
A polícia também informou que relógios furtados do apartamento foram vendidos no Centro de Belo Horizonte. Durante as diligências, os agentes localizaram caixas de objetos levados do imóvel e outros materiais que podem ter sido utilizados no crime.
As evidências reforçam a hipótese de latrocínio. O casal, de 75 e 76 anos, foi encontrado morto a facadas dentro do apartamento em que morava, no bairro São Pedro.
Com informações do Metrópoles.