Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (30) após se envolver em um acidente e ser atropelado por um veículo que deixou o local sem prestar socorro na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em São José dos Campos. As informações são do g1.

Segundo a Artesp, o acidente aconteceu por volta das 19h, no km 5 da pista sentido São José dos Campos. O motorista de um Chevrolet Corsa relatou que trafegava pela faixa da direita quando a motocicleta atingiu a parte traseira esquerda do carro. Com o impacto, o motociclista caiu sobre a pista.

Na sequência, outro veículo passou pelo local e atropelou a vítima. O condutor fugiu sem prestar atendimento.