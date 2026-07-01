Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (30) após se envolver em um acidente e ser atropelado por um veículo que deixou o local sem prestar socorro na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em São José dos Campos. As informações são do g1.
Segundo a Artesp, o acidente aconteceu por volta das 19h, no km 5 da pista sentido São José dos Campos. O motorista de um Chevrolet Corsa relatou que trafegava pela faixa da direita quando a motocicleta atingiu a parte traseira esquerda do carro. Com o impacto, o motociclista caiu sobre a pista.
Na sequência, outro veículo passou pelo local e atropelou a vítima. O condutor fugiu sem prestar atendimento.
Durante a ocorrência, equipes localizaram próximo ao corpo um para-choque com a placa do veículo suspeito de ter causado o atropelamento. A Polícia Civil vai investigar o caso para identificar o motorista.
A Polícia Científica realizou perícia no local. O acostamento e a faixa da direita da rodovia permaneceram interditados entre 19h e 23h11 para o atendimento da ocorrência. O motorista do Corsa não sofreu ferimentos.
Até a última atualização da reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada.
Com informações do g1.