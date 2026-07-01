Um homem denunciou ter sido vítima de ataque homofóbico após ser agredido por seis pessoas no bairro Itaguaçu, em Florianópolis (SC). O caso aconteceu em 22 de junho, veio a público nesta semana, e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo o relato da vítima, o grupo passou a fazer ofensas relacionadas à sua orientação sexual. Entre as agressões verbais, disseram que ele tinha "voz de bichinha". Em seguida, o homem foi cercado, agredido com socos e chutes e teve o rosto deformado.

De acordo com a Polícia Militar, um dos envolvidos exigiu dinheiro e o celular do rapaz. Como ele se recusou a entregá-los, as agressões continuaram. O grupo roubou um par de tênis e a chave da casa da vítima. Um dos suspeitos, adolescente, fingiu estar armado.