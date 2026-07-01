Três pessoas foram mortas com pelo menos 50 tiros em uma casa em Mata Grande, no Sertão de Alagoas. Segundo a Polícia Civil, entre as vítimas estão os irmãos Natali Oliveira da Silva, de 21 anos, e Kauã Oliveira da Silva, de 17, além de um homem identificado como Luan Bananinha.

De acordo com a investigação, ao menos três criminosos participaram do ataque. A principal linha investigativa aponta possível relação do crime com disputa por território ou dívida ligada ao tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Luan foi atingido por pelo menos 20 disparos, enquanto os irmãos sofreram cerca de 10 tiros cada. "Nós pedimos, encarecidamente, que não deixem que esses fatos se 'calem'. Por favor, tragam-nos informações sobre os responsáveis. Todas as informações serão colocadas em sigilo", afirmou.