Uma professora de 63 anos foi morta pelo próprio filho, de 28 anos, em Lambari, no Sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, após o crime, ele roubou o celular, o cartão bancário e R$ 180 da vítima e trocou os bens por drogas. As informações são do Metrópoles.
O corpo de Patrícia de Lourdes Pereira Borges foi encontrado na madrugada de segunda-feira (29), dentro do banheiro da casa. O suspeito foi localizado na casa de um amigo e confessou o crime.
À polícia, ele disse que discutiu com a mãe após pedir dinheiro. Segundo o relato, a mulher caiu, bateu a cabeça e morreu. Em seguida, ele arrastou o corpo para o banheiro, pegou os pertences da vítima e os trocou por drogas.
O homem foi preso em flagrante por latrocínio. O caso segue sob investigação.
Com informações do Metrópoles.