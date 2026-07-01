02 de julho de 2026
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ESTÁ PRESO

Filho mata a mãe e troca dinheiro e celular dela por drogas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via Metrópoles
O corpo de Patrícia de Lourdes Pereira Borges foi encontrado na madrugada, dentro do banheiro da casa.
O corpo de Patrícia de Lourdes Pereira Borges foi encontrado na madrugada, dentro do banheiro da casa.

Uma professora de 63 anos foi morta pelo próprio filho, de 28 anos, em Lambari, no Sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, após o crime, ele roubou o celular, o cartão bancário e R$ 180 da vítima e trocou os bens por drogas. As informações são do Metrópoles.

O corpo de Patrícia de Lourdes Pereira Borges foi encontrado na madrugada de segunda-feira (29), dentro do banheiro da casa. O suspeito foi localizado na casa de um amigo e confessou o crime.

À polícia, ele disse que discutiu com a mãe após pedir dinheiro. Segundo o relato, a mulher caiu, bateu a cabeça e morreu. Em seguida, ele arrastou o corpo para o banheiro, pegou os pertences da vítima e os trocou por drogas.

O homem foi preso em flagrante por latrocínio. O caso segue sob investigação.

Com informações do Metrópoles.

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