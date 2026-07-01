Um menino de 11 anos morreu após cair do quinto andar de um prédio dentro de um condomínio localizado na avenida Tancredo Neves, na região centro-sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (30).

Criança, identificada como Pietro, caiu por volta das 9h. No momento da queda, o menino, que era portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista), estava na companhia da irmã, uma adolescente de 14 anos. As informações foram repassadas pelo delegado do caso, Gerson Oliveira, em entrevista à imprensa.

Funcionários do condomínio chegaram a acionar o Samu. Os socorristas tentaram reanimar o garoto, mas a morte foi confirmada no local.