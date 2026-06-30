Uma mulher foi condenada pela Justiça de São Paulo a indenizar o ex-companheiro depois de ele descobrir que não era o pai biológico da criança que registrou como filha. A decisão mantém o pagamento de R$ 30 mil em indenizações: R$ 10 mil pelos valores gastos com a criança e R$ 20 mil por danos morais.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o homem registrou a criança acreditando que era fruto do relacionamento com a mulher. Anos depois, o verdadeiro pai procurou a família para fazer exame de DNA após perceber semelhanças físicas com a criança. O teste confirmou a paternidade biológica.

Ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que a mulher escondeu que havia a possibilidade de outro homem ser o pai. Para o colegiado, essa conduta levou o ex-companheiro a assumir responsabilidades financeiras, afetivas e familiares acreditando ser o pai.