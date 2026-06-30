Um homem foi condenado pela Justiça de São Paulo a três anos e quatro meses de prisão, em regime inicial semiaberto, por estelionato e furto qualificado mediante fraude após fingir ter câncer terminal para aplicar golpes na namorada. A sentença também determina o pagamento de R$ 27,5 mil à vítima como reparação dos prejuízos financeiros.

Segundo o processo, o casal se conheceu em 2021 por aplicativo de paquera e passou a se encontrar 45 dias depois, em São José dos Campos, interior paulista.

De acordo com a decisão, o réu dizia ser empresário e afirmava que deixaria sua fortuna para a mulher após sua morte. Para sustentar a falsa doença, usava curativos, simulava vômitos com sangue utilizando corantes vermelhos, fazia bandagens e apresentava fotos com cateter nasal.