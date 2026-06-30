A Justiça do Trabalho de Minas Gerais condenou uma empresa do setor alimentício a pagar R$ 45 mil de indenização por danos morais a um funcionário que sofreu homofobia durante quase quatro anos de trabalho. A decisão é definitiva e o caso já está em fase de cumprimento do acordo.

Segundo o processo, o trabalhador era alvo frequente de apelidos e piadas ofensivas feitas por colegas e até por um superior. As ofensas faziam referência a uma mesa de sinuca existente no espaço de convivência da empresa, associando o empregado, pejorativamente, a uma das caçapas em razão de sua orientação sexual.

Testemunhas confirmaram que as brincadeiras eram constantes, aconteciam na frente de outros funcionários e causavam constrangimento ao trabalhador.