Um homem de 63 anos foi preso em flagrante por suspeita de matar a ex-companheira em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, após tentar se passar por testemunha do crime, no domingo (28). Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança contradisseram a versão apresentada por ele.

De acordo com a investigação, Pedro Lopes Menezes ligou para o filho de Maria do Carmo de Souza, de 66 anos, afirmando que havia encontrado a mulher ferida dentro de casa. Ao chegar ao imóvel, o filho constatou a morte da mãe e acionou a polícia.

Em depoimento, Pedro afirmou que ouviu uma discussão na casa na noite anterior e que suspeitava de um homem que, segundo ele, mantinha relacionamento com a vítima.