O governo federal encaminhou nesta segunda-feira (29) ao Congresso Nacional um projeto de lei que aumenta o limite anual de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) e amplia as possibilidades de contratação de funcionários. As informações são da Agência Câmara.

A proposta foi entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Segundo Motta, o texto prevê que o teto de faturamento do MEI passe para R$ 110 mil já em 2027 e seja elevado para R$ 140 mil em 2028.

O projeto também autoriza que os microempreendedores individuais possam contratar mais um funcionário.