A Isover, marca especializada em soluções de isolamento termoacústico pertencente ao Grupo Saint-Gobain, encerrou a produção de lã de vidro na unidade de Santo Amaro, em São Paulo. A medida faz parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público de São Paulo após um processo de diálogo com a comunidade e órgãos fiscalizadores.

Segundo a empresa, o encerramento da produção é gradual, entre janeiro e julho deste ano. A unidade permanece em operação como centro de distribuição, garantindo o abastecimento da cadeia produtiva. A companhia também informou que continuará atuando no Brasil por meio de suas demais operações.

A Saint-Gobain afirmou que a fábrica operou por mais de 70 anos em conformidade com a legislação e que as emissões da unidade (odores, fumaça e poluição sonora) eram monitoradas por empresas especializadas e fiscalizadas pelos órgãos ambientais, sem representar risco à saúde. A empresa destacou ainda que implantou mais de 60 ações de melhoria ambiental na unidade.