01 de julho de 2026
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PEDIDO DE AJUDA

Mulher esfaqueada morre logo após buscar socorro em igreja

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Banda B
De acordo com a polícia, o agressor perseguiu a vítima até dentro da igreja e ainda tentou atacá-la novamente.
De acordo com a polícia, o agressor perseguiu a vítima até dentro da igreja e ainda tentou atacá-la novamente.

Uma mulher de 28 anos morreu esfaqueada, após buscar socorro dentro de uma igreja na noite de domingo (28), em Santa Mariana, no norte do Paraná. O suspeito do crime foi identificado pela Polícia Civil, que pediu a prisão preventiva dele. Até a tarde desta segunda-feira (29), o homem permanecia foragido.

Segundo a investigação, Janaína de Souza foi atacada durante uma discussão. Ferida, correu até um templo religioso em busca de ajuda.

De acordo com a polícia, o agressor perseguiu a vítima até dentro da igreja e ainda tentou atacá-la novamente. Ele fugiu em direção à BR-369 após pessoas que estavam no local gritarem por socorro.

Janaína sofreu múltiplos ferimentos. Equipes do Samu prestaram atendimento, mas ela morreu no local. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Jacarezinho.

As investigações continuam

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