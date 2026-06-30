Uma mulher de 28 anos morreu esfaqueada, após buscar socorro dentro de uma igreja na noite de domingo (28), em Santa Mariana, no norte do Paraná. O suspeito do crime foi identificado pela Polícia Civil, que pediu a prisão preventiva dele. Até a tarde desta segunda-feira (29), o homem permanecia foragido.

Segundo a investigação, Janaína de Souza foi atacada durante uma discussão. Ferida, correu até um templo religioso em busca de ajuda.

De acordo com a polícia, o agressor perseguiu a vítima até dentro da igreja e ainda tentou atacá-la novamente. Ele fugiu em direção à BR-369 após pessoas que estavam no local gritarem por socorro.