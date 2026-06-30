Um homem de 28 anos foi preso por suspeita de espancar e matar a namorada, de 55 anos, em São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC).

Suspeito usou um extintor para arrombar e invadir o apartamento de Nilseia Aparecida de Carvalho da Luz na noite do sábado (27). Dentro do imóvel, o homem a "agrediu violentamente" com um objeto não identificado e fugiu em seguida. As informações foram repassadas pela Polícia Militar de Santa Catarina.

Policiais foram acionados por vizinhos. No local, os agentes encontraram a mulher desacordada dentro do apartamento, "com múltiplas lesões na face e em meio a grande quantidade de sangue", conforme consta no boletim de ocorrência registrado pelos agentes.