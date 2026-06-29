Um policial militar atirou contra um entregador ao confundi-lo com um assaltante no bairro Papicu, em Fortaleza (CE), na noite deste domingo (28).

O entregador, de 24 anos, foi baleado duas vezes ao se aproximar de um prédio para realizar a entrega. O PM estava em frente ao edifício onde mora passeando com seu cão de estimação, quando viu o entregador se aproximando e se assustou.

O policial puxou a arma e pediu para o entregador correr, senão ia atirar. O trabalhador foi atingido por um tiro abaixo do tórax e outro de raspão no ombro.