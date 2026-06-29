O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24) subiu para 1.719, segundo balanço divulgado pelo governo nesta segunda-feira (29). As autoridades também informaram que 5.034 pessoas ficaram feridas e 15.866 estão fora de casa.

De acordo com o governo venezuelano, 22.619 pessoas receberam atendimento hospitalar em consequência dos tremores. O balanço é provisório e pode ser atualizado à medida que as equipes avançam nas buscas.

Os terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,7, atingiram a região norte do país e provocaram destruição em Caracas e outras cidades, especialmente em La Guaira. A Organização Internacional para as Migrações (OIM), ligada à ONU, estima que mais de 6 milhões de pessoas tenham sido afetadas, enquanto cerca de 50 mil seguem desaparecidas.