O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira (24) subiu para 1.719, segundo balanço divulgado pelo governo nesta segunda-feira (29). As autoridades também informaram que 5.034 pessoas ficaram feridas e 15.866 estão fora de casa.
De acordo com o governo venezuelano, 22.619 pessoas receberam atendimento hospitalar em consequência dos tremores. O balanço é provisório e pode ser atualizado à medida que as equipes avançam nas buscas.
Os terremotos, de magnitudes 7,5 e 7,7, atingiram a região norte do país e provocaram destruição em Caracas e outras cidades, especialmente em La Guaira. A Organização Internacional para as Migrações (OIM), ligada à ONU, estima que mais de 6 milhões de pessoas tenham sido afetadas, enquanto cerca de 50 mil seguem desaparecidas.
Nesta segunda, um novo tremor de magnitude 4,6 foi registrado próximo a Caracas. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro ficou em Caraballeda, a cerca de 30 quilômetros da capital. O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, afirmou que não houve registro de novos danos.
As operações de resgate continuam nas áreas mais atingidas, apesar da redução das chances de encontrar sobreviventes após os primeiros dias da tragédia. No domingo (28), o governo informou que 33 pessoas foram retiradas com vida dos escombros. Mais de 770 edifícios desabaram parcial ou totalmente, incluindo imóveis residenciais, comerciais e hospitais.
Com informações do g1.