Marquinhos já esteve do lado de quem carregava amplo favoritismo antes de uma partida, mas acabou não confirmando a expectativa em campo. Por isso, o zagueiro alerta que não convém subestimar a seleção japonesa, adversária do Brasil nesta segunda-feira (29), na abertura do mata-mata da Copa do Mundo.

Na véspera do confronto, o defensor lembrou que o próprio Japão já fez frente a seleções campeãs mundiais recentemente. Na Copa de 2022, por exemplo, venceu Alemanha e Espanha na fase de grupos. A seleção brasileira também foi vítima no encontro mais recente entre as equipes, em outubro, quando os japoneses derrotaram o Brasil pela primeira vez no 14º duelo entre os países.

"Eles já mostraram que são muito qualificados. Nos últimos anos, jogaram contra grandes seleções e fizeram grandes trabalhos", elogiou o defensor, que também destacou uma mudança de postura do rival. Para ele, os japoneses desembarcaram na América do Norte mais confiantes do que os brasileiros.