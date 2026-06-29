Dois brasileiros foram presos na Espanha sob suspeita de tráfico de drogas durante uma operação internacional no oceano Atlântico.

A prisão foi realizada no dia 17 de junho a cerca de 750 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias, território da Espanha.

A embarcação foi localizada pelo navio de Operações Especiais 'Petrel I' do Serviço de Vigilância Aduaneira da Espanha, em operação conjunta com a Guarda Civil e a Polícia Nacional.