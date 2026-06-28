Um policial militar aposentado foi baleado neste domingo (28) após reagir ao assalto num comércio na rua Bacaetava, no Itaim Bibi, na zona sul da cidade de São Paulo.

O PM reformado foi baleado no pé direito. Ele foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O militar tentou impedir um roubo. Segundo informações da Polícia Militar, o oficial reformado foi baleado ao tentar intervir em um roubo praticado por criminosos em duas motocicletas contra uma família.