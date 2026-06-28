30 de junho de 2026
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SÃO PAULO

PM aposentado é baleado no pé ao tentar impedir roubo em comércio

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/CCTV
Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção à ponte do Morumbi.
Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção à ponte do Morumbi.

Um policial militar aposentado foi baleado neste domingo (28) após reagir ao assalto num comércio na rua Bacaetava, no Itaim Bibi, na zona sul da cidade de São Paulo.

O PM reformado foi baleado no pé direito. Ele foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O militar tentou impedir um roubo. Segundo informações da Polícia Militar, o oficial reformado foi baleado ao tentar intervir em um roubo praticado por criminosos em duas motocicletas contra uma família.

Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram em direção à ponte do Morumbi. Ninguém foi preso. O crime foi registrado no 27º Distrito Policial.

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