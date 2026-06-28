30 de junho de 2026
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ALEGOU 'CIÚME'

Mulher tem 90% do corpo queimado em ataque do namorado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Carla Cleto/saude.al.gov.br
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher perdeu os cabelos e sofreu lesões graves na região dos olhos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher perdeu os cabelos e sofreu lesões graves na região dos olhos.

Uma mulher de 35 anos teve 90% do corpo queimado ao ser atacada pelo namorado em Maceió (AL). O suspeito foi preso na sexta-feira (26) e confessou à polícia que agiu por ciúme. As informações são do Metrópoles.

Segundo relato da vítima, o homem a arrastou até uma área de mata, lançou um líquido inflamável sobre o corpo dela e ateou fogo. Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital. Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher perdeu os cabelos e sofreu lesões graves na região dos olhos.

O suspeito foi localizado pela Polícia Militar de Alagoas ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro dos Martins com queimaduras na perna direita. Durante o atendimento, ele tentou informar uma identidade falsa, mas acabou preso.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Alagoas.

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