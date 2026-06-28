Uma mulher de 35 anos teve 90% do corpo queimado ao ser atacada pelo namorado em Maceió (AL). O suspeito foi preso na sexta-feira (26) e confessou à polícia que agiu por ciúme. As informações são do Metrópoles.

Segundo relato da vítima, o homem a arrastou até uma área de mata, lançou um líquido inflamável sobre o corpo dela e ateou fogo. Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital. Até o momento, não há atualização sobre seu estado de saúde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher perdeu os cabelos e sofreu lesões graves na região dos olhos.