Dois terremotos foram registrados nesse sábado (27) na Ásia. Um tremor de magnitude 6,0 atingiu a região montanhosa de Hindu Kush, no Afeganistão, enquanto outro, de magnitude 5,8, foi registrado na costa leste da ilha de Honshu, no Japão.

No Afeganistão, o abalo sísmico foi sentido na capital Cabul e também em áreas do Paquistão. Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC), o terremoto foi registrado a 100 quilômetros de profundidade. Até o momento, não há registro oficial de mortos, feridos ou danos materiais.

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