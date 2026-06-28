Dois terremotos foram registrados nesse sábado (27) na Ásia. Um tremor de magnitude 6,0 atingiu a região montanhosa de Hindu Kush, no Afeganistão, enquanto outro, de magnitude 5,8, foi registrado na costa leste da ilha de Honshu, no Japão.
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No Afeganistão, o abalo sísmico foi sentido na capital Cabul e também em áreas do Paquistão. Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC), o terremoto foi registrado a 100 quilômetros de profundidade. Até o momento, não há registro oficial de mortos, feridos ou danos materiais.
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Ainda no sábado, um terremoto de magnitude 5,4 também foi registrado no Paquistão. Não há indicação de que os dois eventos estejam relacionados.
Já no Japão, houve tremor de magnitude 5,8 na costa leste de Honshu e foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre vítimas.
O abalo foi o segundo registrado na região em três dias. Na quarta-feira (24), outro terremoto, de magnitude 6,9, atingiu a mesma área.
Com informações da Reuters.