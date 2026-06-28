O brasileiro João Guilherme Corrêa foi preso nesse sábado (27) na região de Pavia, perto de Milão, na Itália. Procurado pela Interpol, ele tinha mandado de prisão preventiva expedido pela 7ª Vara Federal de Florianópolis (SC). As informações são do g1.

Segundo a Polícia Federal, Corrêa é investigado por participação em uma organização criminosa neonazista. Ele também foi condenado por um duplo homicídio no Paraná e estava foragido desde 2025.

A prisão foi realizada após alerta da Interpol. De acordo com o delegado Umberto Ramos, o brasileiro permanecerá preso em Milão enquanto aguarda o processo de extradição para o Brasil.