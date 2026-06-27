Na Serra catarinense, a prefeitura de Lages usou o bom humor nas redes sociais com a divulgação de um "atestado de banho" para a população enfrentar, sem constrangimentos, temperaturas que chegaram a -1,8°C na cidade.

Prefeitura de Lages 'libera' população de banho gelado. Em postagem bem-humorada, o time de comunicação nas redes sociais da prefeitura da cidade na serra catarinense liberou um atestado para "dispensa o banho devido às temperaturas muito baixas" até o fim do frio.

A iniciativa fez parte das ações da prefeitura para alertar a população sobre os cuidados necessários no inverno rigoroso. Em Lages, as mínimas ficaram abaixo de 0°C nos últimos três dias: -2,68°C na quarta-feira, -1,84°C na quinta-feira e -0,64°C ontem.