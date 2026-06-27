Com o aumento de 32 para 48 seleções, a Copa do Mundo de 2026 tem uma nova etapa de mata-mata. Se antes as partidas eliminatórias começavam nas oitavas de final, agora há também a fase de 32.

Para essa etapa do torneio de classificam justamente 32 seleções: líder e vice-líder de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros colocados das chaves.

O Mundial entra em seu último dia com 5 dessas 8 seleções já definidas, enquanto um terceiro colocado, o Uruguai, está eliminado. Já estão na fase de 32 os terceiros colocados Suécia, Equador, Bósnia, Paraguai e Senegal. As vagas remanescentes ainda podem ser ocupadas por Irã, Croácia, Coreia do Sul, Argélia, Escócia, República Democrática do Congo, Áustria e, numa combinação mais improvável, até pela Inglaterra.