Uma bebê foi encontrada engatinhando sozinha numa rua de Vila Velha (ES) durante a madrugada de quinta-feira (25). A mãe da criança, de 34 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz. As informações são do SBT News.

A criança foi localizada às 1h27 por uma moradora, que inicialmente acreditou se tratar de um cachorro por causa da pouca iluminação da via. Ao perceber que era um bebê, ela pediu ajuda a um motoboy que passava pelo local e acionou a polícia.

"Peguei ela lá do meio da rua, eu e o motoboy, e entregamos ela para a polícia", relatou a testemunha ao SBT.