Uma bebê foi encontrada engatinhando sozinha numa rua de Vila Velha (ES) durante a madrugada de quinta-feira (25). A mãe da criança, de 34 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz. As informações são do SBT News.
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A criança foi localizada às 1h27 por uma moradora, que inicialmente acreditou se tratar de um cachorro por causa da pouca iluminação da via. Ao perceber que era um bebê, ela pediu ajuda a um motoboy que passava pelo local e acionou a polícia.
"Peguei ela lá do meio da rua, eu e o motoboy, e entregamos ela para a polícia", relatou a testemunha ao SBT.
Câmeras de segurança registraram o momento em que a bebê aparece engatinhando sozinha pela calçada.
Horas depois, a mãe procurou a polícia para comunicar o desaparecimento da filha. Em depoimento, ela informou que foi a uma festa e deixou a menina sob os cuidados do filho adolescente. Ao retornar para casa, disse que a criança não estava mais lá.
A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. A bebê não sofreu ferimentos, e o caso é investigado.