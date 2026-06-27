Um casal natural do Ceará morreu após a caminhonete em que estava despencar do Viaduto da Joatinga e cair no mar, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As vítimas retornavam do bar em que assistiram à partida entre Brasil e Escócia, na quarta-feira (24). As informações são do g1.

Jailton Rodrigues da Silva, de 45 anos, morreu no local do acidente. Maria Cecília Ribeiro Sampaio, de 30 anos, permaneceu internada por dois dias na UTI, mas morreu na sexta-feira (26).

Segundo familiares, Maria Cecília morava havia cinco anos no Rio de Janeiro com os pais. Ela deixa um filho de três anos. Jailton a levava para casa após o jogo no momento do acidente.