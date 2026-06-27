Um casal natural do Ceará morreu após a caminhonete em que estava despencar do Viaduto da Joatinga e cair no mar, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As vítimas retornavam do bar em que assistiram à partida entre Brasil e Escócia, na quarta-feira (24). As informações são do g1.
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Jailton Rodrigues da Silva, de 45 anos, morreu no local do acidente. Maria Cecília Ribeiro Sampaio, de 30 anos, permaneceu internada por dois dias na UTI, mas morreu na sexta-feira (26).
Segundo familiares, Maria Cecília morava havia cinco anos no Rio de Janeiro com os pais. Ela deixa um filho de três anos. Jailton a levava para casa após o jogo no momento do acidente.
Um socorrista que participou do resgate afirmou que as vítimas estavam presas dentro do veículo submerso, o que dificultou a operação durante a noite.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que investiga as circunstâncias do acidente.