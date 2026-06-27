A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um adolescente de 15 anos um dia depois de ele receber atendimento e ser liberado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Prado, em São Carlos, no interior do estado.

Caio Vinicius de Oliveira começou a passar mal na madrugada de quarta-feira (24). Segundo o boletim de ocorrência registrado pela família, ele sentia dores na barriga e vomitava. O adolescente foi socorrido por familiares e levado à UPA da Vila Prado.

Na unidade, Caio foi atendido e medicado. Ele recebeu medicação na veia, ficou cerca de duas horas em observação e, em seguida, foi liberado.