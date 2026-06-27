O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira (26) que vai incluir o tema da defesa nacional em seu programa de governo para a próxima eleição. Segundo ele, é necessário equipar as Forças Armadas porque está "com muito maluco no mundo".

Em seu discurso, ele falou sobre ameaças do presidente norte-americano Donald Trump de invadir a Groenlândia e o canal do Panamá, além da retomada da fabricação de armas nucleares por países pelo mundo.

"Pela primeira vez eu vou colocar a questão da defesa nacional no programa de governo, que é para a gente poder assumir compromisso público com que tipo de defesa a gente vai querer neste país. Porque o dado concreto é que eu fui constituinte e eu fui daqueles que votei pela não proliferação de armas nucleares, porque tinha um compromisso de que quem tinha arma nuclear ia desativar. Alguém desativou? De lá para cá, o Paquistão se armou, a Coreia do Norte se armou, a Índia se armou, a China se armou, a Rússia, os Estados Unidos continuam fabricando cada vez mais armas nucleares. E nós, até outro dia, nossa indústria da defesa estava praticamente quebrada", disse o presidente.