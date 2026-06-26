Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança esfregando cocô de cachorro na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no muro do imóvel conhecido como "Casa Bolsonaro", na Praia do Canto, em Vitória (ES). O proprietário do local, o vereador Armandinho Fontoura (PL), registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

De acordo com as imagens, a mulher vandalizou o muro em duas ocasiões: na noite de 13 de junho, por volta das 20h, e na manhã de 20 de junho, às 8h. Nas duas datas, ela aparece caminhando com um cachorro e carregando a sacola com fezes do animal.

O caso foi comunicado à Polícia Civil, que deve apurar a autoria e as circunstâncias do caso.