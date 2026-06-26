A investigação busca esclarecer se representantes dessas instituições tinham conheciam as operações de risco sacado e se contribuíram para ocultar o nível real de endividamento da empresa. Essa modalidade de crédito permite antecipar pagamentos a fornecedores.

A Polícia Federal ampliou a investigação sobre a fraude contábil nas Americanas e passou a apurar a possível participação de executivos do Itaú, Bradesco e Santander nas irregularidades relacionadas ao rombo bilionário revelado pela varejista. A nova etapa faz parte da segunda fase da Operação Disclosure, deflagrada na quinta-feira (25). As informações são do Metrópoles.

Entre os investigados estão José de Castro Araújo Rudge e Gustavo Balassiano, ligados ao Itaú; Carlos Henrique Villela Pedras, do Bradesco; Alexandre Abdo e André Almeida, do Santander; Carlos Alberto Sicupira, um dos controladores da Americanas; Paulo Alberto Lemann, ex-integrante do conselho de administração e filho de Jorge Paulo Lemann; Eduardo Saggioro, ex-conselheiro da companhia; e Sérgio Rial, ex-presidente do Santander e ex-CEO da Americanas.

Ao todo, a PF cumpriu nove mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo. A Justiça autorizou o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões, montante calculado com base na estimativa das supostas fraudes.

As investigações apontam dois principais focos de apuração. O primeiro envolve registros de operações de risco sacado que, segundo a PF, podem ter reduzido artificialmente a percepção da dívida da empresa. O segundo trata das verbas de propaganda cooperada (VPC), que incluiriam contratos sem lastro econômico efetivo.