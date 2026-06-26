Coelhos com grandes protuberâncias semelhantes a chifres ou tentáculos na cabeça voltaram a ser vistos em diferentes regiões dos Estados Unidos, despertando preocupação e repercussão nas redes sociais. As deformidades são provocadas pelo vírus do papiloma dos coelhos-do-mato (CRPV), também conhecido como vírus do papiloma de Shope.
Nos últimos meses, moradores dos estados de Wisconsin, Minnesota e Nova York compartilharam imagens dos animais, que apresentavam "chifres" escuros na cabeça.
O vírus provoca lesões que evoluem para verrugas e tumores, geralmente na cabeça, orelhas e pálpebras dos animais. Em alguns casos, essas formações se transformam em um tipo de câncer de pele e crescem a ponto de impedir que os coelhos enxerguem, ouçam ou se alimentem, aumentando o risco de morte por inanição.
Facebook via Daily Mail
Especialistas explicam que a transmissão é feita principalmente por mosquitos e carrapatos infectados. Não há registros de transmissão para seres humanos nem para animais de estimação pelas picadas desses insetos.
Diante dos novos registros, autoridades ambientais orientam que a população não tente capturar, tocar ou socorrer os animais infectados. A recomendação é manter distância e comunicar os órgãos responsáveis pela fauna silvestre quando houver necessidade.
Para coelhos domésticos, veterinários indicam como principal medida preventiva o controle de insetos, especialmente mosquitos. Caso o animal seja infectado, os tumores podem ser removidos cirurgicamente antes de se tornarem malignos. Em algumas situações, as lesões desaparecem espontaneamente.
Com informações do Daily Mail.