Coelhos com grandes protuberâncias semelhantes a chifres ou tentáculos na cabeça voltaram a ser vistos em diferentes regiões dos Estados Unidos, despertando preocupação e repercussão nas redes sociais. As deformidades são provocadas pelo vírus do papiloma dos coelhos-do-mato (CRPV), também conhecido como vírus do papiloma de Shope.

Nos últimos meses, moradores dos estados de Wisconsin, Minnesota e Nova York compartilharam imagens dos animais, que apresentavam "chifres" escuros na cabeça.

O vírus provoca lesões que evoluem para verrugas e tumores, geralmente na cabeça, orelhas e pálpebras dos animais. Em alguns casos, essas formações se transformam em um tipo de câncer de pele e crescem a ponto de impedir que os coelhos enxerguem, ouçam ou se alimentem, aumentando o risco de morte por inanição.