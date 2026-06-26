O Brasil registrou crescimento no número de empresas em 2024, mas o salário médio permaneceu praticamente estável, segundo dados do IBGE divulgados nessa quinta-feira (25). Enquanto o país ganhou novas organizações e ampliou o total de trabalhadores, a renda se mantém concentrada em grandes empresas, setores específicos e trabalhadores com nível superior.

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Na comparação mais ampla, entre 2022 e 2024, o crescimento acumulado de empresas foi de 12,5%, com aumento de 9,4 milhões para 10,6 milhões de unidades, o que representa 1,2 milhão de novas organizações no período. Entre os setores que mais contribuíram para essa alta estão Saúde humana e serviços sociais (aproximadamente 177,7 mil novas entidades), Atividades profissionais, científicas e técnicas (174,0 mil) e Comércio e reparação de veículos (166,7 mil).