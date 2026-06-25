Joel Francisco Nunes, de 57 anos, morreu atropelado na BR-280, entre Mafra e Rio Negrinho, no Planalto Norte de Santa Catarina, enquanto tentava socorrer a nora, que havia se envolvido num acidente momentos antes. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (22).

De acordo com a Banda B, a jovem, de 26 anos, foi atingida após um veículo invadir o acostamento e colidir contra o carro em que estava. Ela seguia de São Bento do Sul no momento do primeiro acidente.

Ao tentar prestar ajuda, Joel foi atingido por um caminhão. Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o homem caído às margens da rodovia, em parada cardiorrespiratória, e realizaram manobras de reanimação no local. Ele foi levado à Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, mas não resistiu.