O estudante João José de Carvalho, de 75 anos, foi aprovado pela segunda vez no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Ele é ex-aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Reunida de Patos, no município de Patos do Piauí.
“Seu Janjão” já havia sido aprovado anteriormente, mas precisou interromper o curso por dificuldades de deslocamento e limitações físicas. Agora, com a nova aprovação, ele retoma o sonho de concluir o ensino superior.
“Na primeira aprovação, enfrentei problemas com a distância, porque moro em outro município, e também tive algumas limitações físicas que me obrigaram a me afastar da universidade. Agora, com essa segunda chance, voltei a sentir aquela emoção e estou ainda mais motivado”, contou.
Avô de cinco netos, o estudante afirma que deseja concluir a graduação e servir de exemplo para a família. “Para mim, o homem é o que a educação faz dele. Nunca é tarde para estudar. Conhecimento é algo que levamos para a vida inteira. É o que nos torna cidadãos livres”, afirma.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Educação do Piauí, 186 estudantes da EJA foram aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2026, além de 125 na segunda chamada, totalizando 311 aprovações em universidades públicas do estado.