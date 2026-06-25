O estudante João José de Carvalho, de 75 anos, foi aprovado pela segunda vez no curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Ele é ex-aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Reunida de Patos, no município de Patos do Piauí.

“Seu Janjão” já havia sido aprovado anteriormente, mas precisou interromper o curso por dificuldades de deslocamento e limitações físicas. Agora, com a nova aprovação, ele retoma o sonho de concluir o ensino superior.

“Na primeira aprovação, enfrentei problemas com a distância, porque moro em outro município, e também tive algumas limitações físicas que me obrigaram a me afastar da universidade. Agora, com essa segunda chance, voltei a sentir aquela emoção e estou ainda mais motivado”, contou.